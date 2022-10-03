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Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России новых субъектов
Виктория Шанина
Сегодня в 11:43

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Они вступили в силу, пишет РИА «Новости».

Что прописано в документах

  • ДНР, ЛНР вошли в состав России в статусе республик, Херсонская и Запорожская области — как отдельные субъекты, название которых сохраняется. Границы субъектов, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.
  • Российское законодательство действует в новых регионах со дня их принятия в состав России. Нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции РФ.
  • Переходный период для интеграции новых субъектов с Россией действует до 1 января 2026 года. В этот период будут урегулированы вопросы воинской обязанности и несения военной службы, решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.
  • Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.
  • Руководители областей будут именоваться губернаторами, а ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года. Врио глав четырех новых регионов назначит президент России Владимир Путин в течение 10 дней со дня их принятия в состав РФ.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ. Они состоялись с 23 по 27 сентября.

Результаты объявили вечером 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября прошла церемония подписания соответствующих договоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Документ подписали главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин.

Согласно законодательству, после подписания договора Путин должен направить его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие основному закону — этот этап уже выполнен. Затем договор был внесен на ратификацию в Госдуму.

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Владимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений Балицкий
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