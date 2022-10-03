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В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49

В Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны (поселок Порошино, Свердловская область) умерли трое мобилизованных. Один из них совершил самоубийство, сообщил РБК депутат Госдумы Максим Иванов.

«Один мобилизованный умер от сердечного приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — уточнил Иванов для Ura.ru. Он также сообщил о планах посетить Елань и о начатой проверке по факту суицида.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала местному порталу E1 о смертях двоих мужчин, призванных из Курганской области. «Оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи», — сказала она.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

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Госдума
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Владимир ПутинМаксим Иванов
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