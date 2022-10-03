В Якутию вернулись около 300 жителей, по ошибке призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Якутии Николая Бугаева.
По словам Бугаева, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации. За три последних дня за психологической помощью в психологическую службу центра поступили 63 обращения.
«По каждому обращению ведется персональная работа», — подчеркнул Бугаев.
Также он отметил, что в военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медосмотр.
«Продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края», — сообщил председатель Общественной палаты Якутии.
Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. О выполнении планов и задач по мобилизации уже отчитались в Брянской области, Крыму, Адыгее, Бурятии, Тыве, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.