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Около 300 мобилизованных жителей Якутии вернулись домой — их призвали по ошибке
Виктория Шанина
Сегодня в 06:09

В Якутию вернулись около 300 жителей, по ошибке призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Якутии Николая Бугаева.

По словам Бугаева, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации. За три последних дня за психологической помощью в психологическую службу центра поступили 63 обращения.

«По каждому обращению ведется персональная работа», — подчеркнул Бугаев.

Также он отметил, что в военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медосмотр.

«Продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края», — сообщил председатель Общественной палаты Якутии.

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. О выполнении планов и задач по мобилизации уже отчитались в Брянской области, Крыму, Адыгее, Бурятии, Тыве, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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