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Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Собчак из‑за фейков
Виктория Шанина
Сегодня в 05:36

Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, полиция заподозрила Собчак в распространении фейков про российские власти, а именно «про государственное финансирование фестивалей». Правоохранители просят завести дело по статье 207.3 УК, которая предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее по заявлению режиссера Никиты Михалкова было возбуждено дело о клевете против документалиста Виталия Манского. Поводом стали его высказывания в интервью Ксении Собчак — он заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». Журналистка проходила по этому делу в качестве свидетеля.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК», — заявил источник ТАСС.

Он добавил, что следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

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тэги
Следственный комитет
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Ксения СобчакНикита МихалковВиталий Манский
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