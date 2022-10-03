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Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
Виктория Шанина
Сегодня в 08:56

В бюджете России на 2023–2025 годы предусмотрены необходимые ресурсы для новых субъектов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Деньги из федерального бюджета пойдут на соцсферу и восстановление экономик регионов.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ. Они состоялись с 23 по 27 сентября.

Результаты объявили вечером 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября прошла церемония подписания соответствующих договоров в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Документ подписали главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, а также президент РФ Владимир Путин.

Согласно законодательству, после подписания договора Путин должен направить его в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие основному закону — этот этап уже выполнен. Договор внесен на ратификацию в Госдуму, рассмотрение запланировано на 3 октября.

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тэги
КоммерсантГосдума
люди
Антон СилуановВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЕвгений Балицкий
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