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«Для удобства граждан»: в Москве откроют временные пункты мобилизации
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В ЛДНР начались референдумы, в РФ выросли продажи антидепрессантов и другие новости дня
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Tapio Haaja/Unsplash
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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Призыву по мобилизации подлежат люди с категориями А, Б и В
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В ЛДНР начались референдумы, в РФ выросли продажи антидепрессантов и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 17:20

Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под мобилизацию. Среди них граждане с соответствующим высшим образованием, работающие в сфере IT, информации и связи, СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и финансового рынка.

Иркутский военком заявил, что не служившие с категорией В (ограниченно годные) подлежат мобилизации, но их призовут последними. На официальном портале «Объясняем.рф» отмечается, что призыву подлежат россияне с категориями А, Б и В.

Студентов-заочников тоже могут призвать по мобилизации, говорится на том же портале. Учащихся вузов очной формы обучения призывать не планируют.

Дмитрий Песков назвал ложными сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян. Ранее он назвал фейком и информацию о призыве 1 млн граждан.

В России на 15% выросли продажи антидепрессантов, нейролептиков, транквилизаторов и безрецептурных успокоительных средств. Самыми популярными препаратами стали «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин».

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы, которые продлятся до 27 сентября включительно. В интересах безопасности четыре дня из пяти голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Германия готова предоставить убежище оппозиционным россиянам, бегущим от мобилизации. Финляндия, в свою очередь, приняла «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну граждан РФ.

В возрасте 89 лет умер советский и российский режиссер Владимир Краснопольский. В соавторстве с Валерием Усковым он снял картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Отец и сын» и множество других работ.

Четыре депутата-единороса, включая Виталия Милонова, попросили отправить их воевать на Украину. Позже Милонов заявил, что уже находится в Донбассе, где занимается «гуманитарными и общегражданскими вопросами».

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% акций компании за переход в нее и помощь в разделении активов, говорят источники Forbes. Руководитель Счетной палаты намерен помочь с процессом разделения.

Канадского актера Райана Грантама, появлявшегося в сериалах «Ривердэйл» и «Сверхъестественное», приговорили к пожизненному заключению за убийство своей матери. Он также намеревался убить канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Дельфин выпустил клип на трек «Вопросы», ставший саундтреком сериала «Химера». В аннотации к песне сказано: «Эту музыкальную исповедь, хронику распада пронизывает лейтмотив глубокого отчаяния».

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