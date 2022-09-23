Призыву по мобилизации подлежат люди с категориями А, Б и В

Призыву в рамках частичной мобилизации в России подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Призыву подлежат люди с категорией годен (А), годен с незначительными ограничениями (Б) и ограниченно годен (В). Остальные две категории — временно не годен (Г) и не годен (Д) — мобилизации не подлежат.

Узнать свою категорию можно на 11-й странице военного билета.

Накануне в Минобороны уточняли, что не будут призываться в том числе признанные временно не годными по состоянию здоровья.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сказал, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.