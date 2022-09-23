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Иркутский военком: не служившие с категорией В подлежат мобилизации. Их призовут последними
Денис Ламехов
Сегодня в 07:10

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что лица, у которых в военном билете указана категория В, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь. Его цитирует местное издание «Ирсити.ру».

Категория В — ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем. Ранее ответственный секретарь СПЧ при президенте Александр Точенов сообщал, что на данный момент ограниченно годных к службе призывать не будут.

Также Евгений Фуженко заявил, что в первую очередь мобилизуют граждан, соответствующих первому и второму разряду. Это, например, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших.

23 сентября Министерство обороны России опубликовало разъяснения по частичной мобилизации.

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Совет по правам человекаСовет ФедерацииМинобороны России
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Владимир ПутинСергей ШойгуВиктор БондаревЕвгений ФуженкоАлександр Точенов
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