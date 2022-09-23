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«Если вдруг завтра не станет меня»: Дельфин представил новый клип «Вопросы»
Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

На ютьюб-канале онлайн-кинотеатра «Иви» появился новый клип Дельфина — на трек «Вопросы», который стал саундтреком сериала «Химера». В ролике использованы кадры картины, премьера которой состоялась 15 сентября.

В аннотации к песне сказано: «Эту музыкальную исповедь, хронику распада пронизывает лейтмотив глубокого отчаяния». «Если вдруг завтра не станет меня,/белого хлопка,/одежды оденься последнего дня,/жми на красную копку», — поет Дельфин.

Последний на данный момент студийный альбом Дельфина — «Край» — вышел в 2019 году. В 2021-м Дельфин представил EP «Greta», созданный вместе с его сайд-проектом «Механический пес».

Скоро музыкант выпустит новый альбом (его название пока неизвестно). 12 и 13 ноября Дельфин представит пластинку на сцене петербургского клуба «Космонавт».

Сериал «Химера» сняли режиссер драмы «Хрустальный» Душан Глигоров и сценарист «Нулевого пациента» Олег Маловичко. Сюжет рассказывает о трех мирах, которые столкнулись в борьбе за власть на черном рынке наркотиков. В актерский состав вошли Александр Кузнецов, Эльдар Калимулин, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков и другие.

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ДельфинДушан ГлигоровОлег МаловичкоАлександр КузнецовЭльдар КалимулинЛукерья ИльяшенкоЕгор Корешков
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