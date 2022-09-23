Милонов попросил отправить его в зону спецоперации. И заявил, что уже находится на Донбассе

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Семён Гудошников
Сегодня в 12:45

Четыре депутата Госдумы от «Единой России» написали заявления на мобилизацию, чтобы отправиться в зону военных действий на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Среди попросившихся на фронт — зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол. Их заявления рассмотрит Минобороны.

«Никто не может, не имеет права сегодня вычеркнуть себя из нашего народа. Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве», — прокомментировал свое решение Милонов.

Позже он сказал РИА «Новости», что уже находится на Донбассе. По словам Милонова, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями. Политик пообещал в ближайшее время рассказать о планах по участию в спецоперации в качестве мобилизованного.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Согласно указу Путина, под мобилизацию не попадут работники оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявили, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сказал, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.

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Единая РоссияГосдума
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Виталий МилоновАндрей ТурчакВладимир ПутинДмитрий СаблинСергей ШойгуДмитрий ХубезовСергей СоколЕвгений Фуженко
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