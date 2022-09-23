Умер режиссер Владимир Краснопольский, снявший «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»

В возрасте 89 лет скончался советский и российский режиссер Владимир Краснопольский. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

Причины смерти не уточняются. Союз выразил соболезнования родным и близким умершего.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Екатеринбурге. С 1962 года был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а с 1964 года занимал аналогичную должность на «Мосфильме».

В соавторстве с Валерием Усковым он снял множество фильмов и сериалов: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Нина», «Сыщики», «Две судьбы» и другие.