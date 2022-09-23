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Дайджест
В России выросли продажи антидепрессантов
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:57

С 15 августа по 11 сентября в России на 15% выросли продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за это время было куплено свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов на сумму почти 1,5 млрд рублей, пишут «Известия».

Самыми популярными средствами стали «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Последние два отпускаются только по рецепту.

Эксперты аналитической компании DSM Group подчеркнули, что по сравнению с 2021 годом россияне стали покупать успокоительные в среднем на 30% чаще. Так, с начала года такими препаратами запаслись почти на 15 млрд рублей.

«Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Люди приобретают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. Врачи отмечают, что очень много пациентов обращаются к ним с подобными недугами впервые, — объяснила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она также подчеркнула, что сезонность тоже играет большую роль. По словам Пресняковой, традиционно весной и осенью спрос на эти препараты увеличивается.

Ранее 6 июля Центр развития перспективных технологий сообщил, что спрос на антидепрессанты в России вырос в первом полугодии 2022 года на 66% по сравнению с показателями прошлого года. Россиянам потребовалось около 6 млн упаковок антидепрессантов — в прошлом году это число составляло 3,6 млн.

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