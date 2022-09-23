Студентов-заочников могут призвать по мобилизации

Студентов российских вузов, обучающихся на заочной форме обучения, могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом говорится на официальном портале «Объясняем. РФ».

Студентов очной формы обучения призывать не планируется, утверждается там.

21 сентября Сергей Шойгу в ходе интервью, появившегося сразу после указа о мобилизации, заявил, что студентов вузов призывать не будут, не уточнив форму их обучения. Вечером 22 сентября представитель Генштаба российской армии, говоря об отсутствии планов по мобилизации учащихся, заявлял уже только о студентах-очниках. О заочниках сказано не было.

В самом указе Владимира Путина о мобилизации говорится лишь об одной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с соответствующим высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Также в Минобороны уточняли, что не будут призываться: признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа, военные пенсионеры старше 65 лет в отставке.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сказал, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, неслужившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.