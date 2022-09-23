В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы

В самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российской армии территориях Запорожской и Херсонской областей начались референдумы о вхождении в состав России. Об этом пишет ТАСС.

Голосование продлится по 27 сентября включительно. В интересах безопасности четыре дня из пяти в регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях, а также путем адресного обхода жителей.

В ДНР и ЛНР вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?» В Запорожской и Херсонской областях просят ответить: «Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?»

В России также открыли участки для голосования на референдумах для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О проведении референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, Херсонской и части Запорожской областей Украины в состав России стало известно 20 сентября.