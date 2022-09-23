Финляндия приняла «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну россиян

Президент Финляндии Саули Ниинисте и правительство страны приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну для граждан России и выдачи им виз. Об этом завили в канцелярии президента республики, передает РБК.

Решение принято «на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии», отметили в канцелярии. С какой даты это решение вступит в силу и какие именно ограничения оно подразумевает, не уточняется.

Накануне премьер Финляндии Санна Марин призвала запретить транзит через страну для россиян, имеющих шенгенскую визу. «Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию», — сказала она.

В середине сентября въезд россиянам с шенгенскими визами закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.