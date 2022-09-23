Реклама
Новости
Тарифы ЖКХ вырастут в пределах 9%. Власти проведут вторую за год индексацию
19:56
«Дело табак»: Оксимирон выпустил новый трек «Переучет — табак»
19:41
24-летнего актера из «Ривердэйла» приговорили к пожизненному заключению за убийство матери
18:59
Театр Романа Виктюка отменил все спектакли вплоть до 9 октября
18:58
«Если вдруг завтра не станет меня»: Дельфин представил новый клип «Вопросы»
18:56
В Совете Федерации предложили простить кредиты участникам спецоперации в случае их гибели
18:08
Tapio Haaja/Unsplash
Финляндия приняла «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну россиян
17:57
Союз журналистов начал выяснять, сотрудников каких СМИ не коснется мобилизация
17:55
Песков назвал ложными сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
17:45
Умер режиссер Владимир Краснопольский, снявший «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»
17:27
Forbes: основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% акций компании
17:19
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Призыву по мобилизации подлежат люди с категориями А, Б и В
16:58
Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта
16:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа
16:11
Студентов-заочников могут призвать по мобилизации
16:02
Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку
15:59
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги
15:51
Милонов попросил отправить его в зону спецоперации. И заявил, что уже находится на Донбассе
15:45
Умерла дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел, автор «Волчьего зала» и «Внесите тела»
15:43
Приют «Подари жизнь» открыл сбор на сухой корм для животных
15:01
Финляндия приняла «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну россиян
Семён Гудошников
Сегодня в 14:57

Президент Финляндии Саули Ниинисте и правительство страны приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну для граждан России и выдачи им виз. Об этом завили в канцелярии президента республики, передает РБК.

Решение принято «на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии», отметили в канцелярии. С какой даты это решение вступит в силу и какие именно ограничения оно подразумевает, не уточняется.

Накануне премьер Финляндии Санна Марин призвала запретить транзит через страну для россиян, имеющих шенгенскую визу. «Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию», — сказала она.

В середине сентября въезд россиянам с шенгенскими визами закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Еврокомиссия
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение