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10:10
Forbes: основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% акций компании
Денис Ламехов
Сегодня в 14:19

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций компании за переход в нее и помощь в разделении активов. Об пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Яндексу». Информацию изданию подтвердил источник, близкий к Кудрину.

Согласно заявлению источника, близкого к российской ИТ-компании, Волож планирует выделить бизнес беспилотных автомобилей в отдельное юридическое лицо и развивать его за рубежом, остальные активы должны будут остаться в России.

Кудрин, продолжает источник, намерен помочь с процессом разделения — за это ему обещаны акции. Он получит долю в «Яндексе» через опционы, уточнил источник, близкий к главе Счетной палаты.

По данным на 23 сентября, которые приводит Forbes, капитализация «Яндекса» составляет 6,51 млрд долларов. Исходя из этого, за переход в компанию Алексей Кудрин может получить порядка 325 млн долларов.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. Представитель Алексея Кудрина не ответил на запрос.

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тэги
ЯндексСчетная палата
люди
Алексей КудринАркадий Волож
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