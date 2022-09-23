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Германия готова предоставить убежище оппозиционным россиянам, бегущим от мобилизации
Семён Гудошников
Сегодня в 11:47

Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян, если они «выступают против путинского режима». Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет Welt.

«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования», — цитирует ее слова «Коммерсант».

Министр отметила, что за несколько месяцев Германия приняла 438 оппозиционных россиян, подвергающихся преследованиям. Это происходит быстро и без лишней бюрократии, добавила Фрезер.

Министр юстиции Марко Бушман заявил в твиттере: «Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии».

Оба чиновника не уточнили, как россиян будут проверять на нелояльность к Кремлю. В словах Фезер речь шла о предоставлении убежища, а не гуманитарных визах. Будут ли также выдаваться последние, не сообщается.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Согласно указу Путина, под мобилизацию не попадут работники оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявили, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере IT, информации и связи, зарегистрированных СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сказал, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные, не служившие в армии из‑за проблем со здоровьем), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь.

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В России объявили частичную мобилизацию. Кого это коснется? Отвечаем на главные вопросы
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Коммерсант
люди
Владимир ПутинСергей ШойгуНэнси ФезерЕвгений Фуженко
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