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15:01
Песков назвал ложными сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными сообщения о призыве 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации в России. Его слова передает ТАСС.

Журналиста спросил, является ли цифра в 1,2 млн мобилизованных недостоверной, Песков сказал: «Да, тем более».

Ранее «Медуза»* сообщила, что у российских властей в планах по мобилизации 1,2 млн россиян, среди них 16 тыс. жителей Москвы и 3200 жителей Петербурга. Данными с изданием поделились три источника — «близкий к одному из федеральных министерств», «близкий к руководству Москвы» и «близкий к полпредству Северо-Западного федерального округа».

Накануне Песков назвал ложью сообщение издания «Новая газета. Европа», что в закрытом седьмом пункте указа Владимира Путина говорится о возможности призыва до 1 млн человек.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что призвать в рамках частичной мобилизации планируется 300 тыс. человек.

* «Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.

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Минюст России
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Шойгу
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