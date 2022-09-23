Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Об этом пишет РИА «Новости».
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — сказано в заявлении ведомства.
На военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающим по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, в области сотовой связи, а также в журналистике, — речь идет о сотрудниках:
— аккредитованных организаций, работающих в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;
— российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
— системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;
— организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Основанием для освобождения от призыва будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.