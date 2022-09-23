Сегодня в 09:12

Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию

Минобороны уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки», — сказано в заявлении ведомства.

На военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающим по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, в области сотовой связи, а также в журналистике, — речь идет о сотрудниках:

— аккредитованных организаций, работающих в сфере информационных технологий, участвующих в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений и обеспечении работы информационной инфраструктуры;

— российских операторов связи, задействованных в обеспечении безопасности и работы сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;

— системообразующих организаций в сфере информации и связи, их взаимозависимых лиц, учредителей редакций или издателей зарегистрированных СМИ, вещателей телеканала и участвующих в производстве и распространении продукции СМИ;

— организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от призыва будут списки, подаваемые руководителями организаций в Генштаб.