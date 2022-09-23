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24-летнего актера из «Ривердэйла» приговорили к пожизненному заключению за убийство матери
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Канадского актера Райана Грантама, появлявшегося в сериалах «Ривердейл» и «Сверхъестественное», приговорили к пожизненному заключению за убийство своей матери. Об этом сообщает CBC.

В марте 2020 года Грантам выстрелил своей матери, Барбаре Уэйт, в затылок из винтовки 22-го калибра, когда она играла на пианино. Затем он заснял тело женщины и признание в убийстве на GoPro.

На следующий день Грантам накрыл тело матери простыней, расставил вокруг него зажженные свечи и повесил четки на пианино. Затем мужчина поехал на машине, набитой оружием, боеприпасами и коктейлями Молотова, в канадскую столицу Оттаву, чтобы убить премьер-министра страны Джастина Трюдо.

По дороге Грантам передумал и решил устроить массовую стрельбу либо в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили, либо на мосту Лайонс-Гейт. Позже той же ночью он поехал в здание полицейского управления Ванкувера и сдался.

Убийство второй степени влечет за собой автоматическое пожизненное заключение. Вопрос заключался лишь в том, как долго Грантаму не будет позволено подать заявление на условно-досрочное освобождение. Суд постановил лишить осужденного такого права на 14 лет.

Судья Кэтлин Кер, занимающаяся этим делом, назвала «спасительной благодатью» то, что Грантам окончательно не потерял связи с реальностью и отчасти сохранил адекватность, когда отказался от идеи массовой стрельбы и сдался полиции. Перед убийством актер месяцами употреблял каннабис и смотрел жестокие видео, страдал от одиночества, суицидальных мыслей и смертоносных побуждений.

Кер посчитала психические проблемы Грантама смягчающим обстоятельством. Она отметила, что мужчина обращался за психиатрической помощью в тюрьме и получал положительные отзывы о своем поведении. В июне он обратился в суд, чтобы раскаяться в содеянном и рассказать, что его мать была заботливым и сострадательным человеком и не заслужила того, что он с ней сделал.

Грантам начал сниматься в кино и на телевидении, когда ему было девять лет. Его можно увидеть в сериалах «Ривердейл» и «Сверхъестественное», а также в фильмах «Дневник слабака» и «Воображариум доктора Парнаса».

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