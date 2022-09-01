Обыски у «Партии мертвых», дата выхода альбома Gorillaz и другие новости дня

В Петербурге прошли обыски у активистов «Партии мертвых». Их подозревают в оскорблении чувств верующих после акций на кладбищах.
В Москве погиб вице-президент и председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна шестого этажа Центральной клинической больницы.
В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot Марии Алехиной, Люси Штейн и Тасо Плетнер, которых задержали при попытке нанести антивоенное граффити на бордюр в Берне. Полиция начала расследование.
Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну в размере 6,2 трлн злотых (1.3 трлн долларов). Глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что эта сумма еще может вырасти.
Александр Лукашенко провел открытый урок, в рамках которого презентовал «первый белорусский ноутбук». К концу четвертого часа мероприятия в зале заметили парня, показывающего тетрадь со словом «Спасите».
Twitter запустил в тестовом режиме кнопку для редактирования постов. Функция доступна только для пользователей с платной подпиской, которая пока есть лишь в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.
В Испании из‑за аномальной жары этим летом скончались более 4600 человек. В июле и начале августа температура воздуха по всей стране достигала 38–40 градусов.
Джеймс Аллен из Колорадо победил на местном конкурсе изобразительных искусств с картиной, созданной при помощи нейросети Midjourney. Он считает победу заслуженной, поскольку вложил много сил в работу: подбирал правильный запрос, редактировал самые удачные варианты сгенерированных изображений.
Джеймс Хоc снимет картину «Одна жизнь» о еврейских детях и холокосте. К актерскому составу уже присоединились Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн.
Один из шоураннеров «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул проект. Райан Кондал теперь будет справляться в одиночку, но в некоторых эпизодах второго сезона ему поможет Алан Тейлор, ветеран «Игры престолов».
К музыкальным новостям. Моргенштерн (признан иноагентом) выпустил первый (но, по всей видимости, не последний) фит с Vacío, Антоха MC потанцевал с игауной в клипе «Жара», а Gorillaz объявили дату выхода нового альбома.