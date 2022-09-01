Обыски у «Партии мертвых», дата выхода альбома Gorillaz и другие новости дня

В Петербурге прошли обыски у активистов «Партии мертвых» . Их подозревают в оскорблении чувств верующих после акций на кладбищах.

В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot Марии Алехиной, Люси Штейн и Тасо Плетнер, которых задержали при попытке нанести антивоенное граффити на бордюр в Берне. Полиция начала расследование.

Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну в размере 6,2 трлн злотых (1.3 трлн долларов). Глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что эта сумма еще может вырасти.

Twitter запустил в тестовом режиме кнопку для редактирования постов. Функция доступна только для пользователей с платной подпиской, которая пока есть лишь в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.