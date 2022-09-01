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Удивительные истории звезд, о которых они рассказали в своих мемуарах
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Обыски у «Партии мертвых», дата выхода альбома Gorillaz и другие новости дня
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В сервисе «VK Музыка» появились плейлисты с любимыми треками Zivert, Клавы Коки и других артистов
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Во время открытого урока с Лукашенко один из школьников показал табличку со словом «Спасите»
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Таксисты образовали пробку на Кутузовском проспекте из‑за фейковых заказов в «Яндекс Такси»
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В московском «Флаконе» пройдет экологический фестиваль с лекциями, маркетом и арт-выставкой
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Twitter начал тестировать кнопку для редактирования постов
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Джеймс Хос снимет фильм о еврейских детях и холокосте. В нем снимется Энтони Хопкинс
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Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4600 человек
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Канадец купил футболку с русской тюремной татуировкой. Пользователи Reddit разложили ее по понятиям
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Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
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На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре
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Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
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Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
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«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом
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Обыски у «Партии мертвых», дата выхода альбома Gorillaz и другие новости дня
Сегодня в 17:06

В Петербурге прошли обыски у активистов «Партии мертвых». Их подозревают в оскорблении чувств верующих после акций на кладбищах.

В Москве погиб вице-президент и председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна шестого этажа Центральной клинической больницы.

В Швейцарии возбудили дело против участниц Pussy Riot Марии Алехиной, Люси Штейн и Тасо Плетнер, которых задержали при попытке нанести антивоенное граффити на бордюр в Берне. Полиция начала расследование.

Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну в размере 6,2 трлн злотых (1.3 трлн долларов). Глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что эта сумма еще может вырасти.

Александр Лукашенко провел открытый урок, в рамках которого презентовал «первый белорусский ноутбук». К концу четвертого часа мероприятия в зале заметили парня, показывающего тетрадь со словом «Спасите».

Twitter запустил в тестовом режиме кнопку для редактирования постов. Функция доступна только для пользователей с платной подпиской, которая пока есть лишь в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США.

В Испании из‑за аномальной жары этим летом скончались более 4600 человек. В июле и начале августа температура воздуха по всей стране достигала 38–40 градусов.

Джеймс Аллен из Колорадо победил на местном конкурсе изобразительных искусств с картиной, созданной при помощи нейросети Midjourney. Он считает победу заслуженной, поскольку вложил много сил в работу: подбирал правильный запрос, редактировал самые удачные варианты сгенерированных изображений.

Джеймс Хоc снимет картину «Одна жизнь» о еврейских детях и холокосте. К актерскому составу уже присоединились Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн.

Один из шоураннеров «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул проект. Райан Кондал теперь будет справляться в одиночку, но в некоторых эпизодах второго сезона ему поможет Алан Тейлор, ветеран «Игры престолов».

К музыкальным новостям. Моргенштерн (признан иноагентом) выпустил первый (но, по всей видимости, не последний) фит с Vacío, Антоха MC потанцевал с игауной в клипе «Жара», а Gorillaz объявили дату выхода нового альбома.

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Александр ЛукашенкоРавиль МагановМария АлехинаЯрослав КачиньскийДжеймс АлленДжеймс ХосЭнтони ХопкинсХелена Бонэм-картерДжонни ФлиннМигель СапочникРайан КондалАлан Тейлор
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