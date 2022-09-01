Twitter начал тестировать кнопку для редактирования постов

Twitter запустил в тестовом режиме опцию редактирования постов для пользователей, которые платят 4,99 долларов в месяц за подписку Twitter Blue. Об этом пишет TechCrunch.

На первых этапах отредактировать пост можно будет только в течение первых 30 минут после публикации. У постов появятся соответствующие пометки с указанием даты внесенных изменений. Нажав на нее, пользователи смогут изучить историю редактирования.

Как отмечает издание, Twitter Blue на данный момент доступен только в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США. Соцсеть пока не сообщила о планах добавить подписку в других странах и функцию редактирования твитов для остальных 237 млн пользователей, которые не платят за преимущества соцсети.

Twitter начал работать над кнопкой редактирования постов в апреле этого года, а разработкой занимается еще с 2021-го. Глава потребительского отдела компании Джей Салливан отмечал, что это долгий процесс, так как необходимо сделать опцию наиболее безопасной — так как функция, предназначенная для исправления орфографических ошибок, может быть использована не по назначению, например чтобы изменить контекст или смысл поста.

30 августа 2022 года Twitter также запустил функцию Twitter Circle, которая позволяет публиковать твиты только для «круга близких друзей».