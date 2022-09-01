На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре

В Швейцарии возбудили дело против участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, Люси Штейн и Тасо Плетнер, которые пытались нанести антивоенное граффити на бордюр в Берне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря полиции кантона Жоэля Регли.

По его словам, муниципалитет в Ваберне подал против них официальную жалобу. Она была передана в прокуратуру, полиция начала расследование.

О задержании Алехиной, Штейн и Плетнер стало известно 30 августа. Активисток отпустили через несколько часов без предъявления обвинений.

Позже участницы Pussy Riot в интервью Blick заявили, что при допросе их заставили раздеться догола. Жоэль Регли отрицает эту информацию.

«Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие», — сказал пресс-секретарь полиции.

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