Реклама
Новости
alu213000 / Unsplash
Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4,6 тыс. человек
16:12
Канадец купил футболку с русской тюремной татуировкой. Пользователи Reddit разложили ее по понятиям
16:10
Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
15:47
На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре
15:05
Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
13:53
Пресс-материалы
«Сюр» в честь Дня знаний открыл выставку художников, которым отказывали профильные школы и академии
13:47
Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
13:11
«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом
13:08
В Петербурге проходят обыски у «Партии мертвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих
12:31
Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул сериал
12:04
Gorillaz/YouTube
Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
11:21
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
10:35
Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна московской больницы
09:58
С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей
09:17
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях
08:50
samuel hanna/Unsplash
Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель корабля
02:46
Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
02:29
На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
01:32
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»
00:49
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
00:07
На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре
Сегодня в 12:05

В Швейцарии возбудили дело против участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, Люси Штейн и Тасо Плетнер, которые пытались нанести антивоенное граффити на бордюр в Берне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря полиции кантона Жоэля Регли.

По его словам, муниципалитет в Ваберне подал против них официальную жалобу. Она была передана в прокуратуру, полиция начала расследование.

О задержании Алехиной, Штейн и Плетнер стало известно 30 августа. Активисток отпустили через несколько часов без предъявления обвинений.

Позже участницы Pussy Riot в интервью Blick заявили, что при допросе их заставили раздеться догола. Жоэль Регли отрицает эту информацию.

«Конечно, мы также проверили, чтобы на них не было опасных предметов. Никому не приходилось раздеваться полностью. Когда мы провели визуальный осмотр, люди дали свое согласие», — сказал пресс-секретарь полиции.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Мария Алехина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение