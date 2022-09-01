Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул сериал

Британский кинорежиссер Мигель Сапочник покинул съемочную группу сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сапочник был одним из шоураннеров недавно вышедшего хита от HBO. Свои обязанности он разделял вместе со сценаристом Райаном Кондалом — он теперь будет единственным шоураннером «Дома драконов» и продолжит тесно сотрудничать с автором оригинальных романов Джорджем Мартином.

Мигель Сапочник, в свою очередь, заключил первый контракт с HBO на разработку новых проектов. Он также останется исполнительным продюсером «Дома драконов».

Кроме того, производственная группа «Дома драконов» наняла Алана Тейлора, которого THR называет ветераном «Игры престолов». Он станет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов второго сезона шоу.

«Дом дракона» — это сериал, основанный на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — «Танец драконов» — гражданская война, которая начинается из‑за борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариен.

Премьера шоу состоялась 21 августа. За два дня первый эпизод посмотрели 10 млн зрителей, что уже было рекордом среди премьерных серий нового сериала в истории HBO. Еще спустя три дня число просмотров достигло 20 млн. Тогда же создатели официально объявили о продлении «Дома дракона» на второй сезон.