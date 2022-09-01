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Антоха MC продлевает лето и танцует с игауной в клипе на песню «Жара»
Сегодня в 13:34

Вышел клип Антохи MC на песню «Жара» — заглавный трек мини-альбома «Летний». Посмотреть его можно на ютьюб-канале исполнителя.

Весь ролик снят на ярких фонах, а еще в нем постоянно появляются летние атрибуты: скейтборды, велосипеды, вентиляторы и, конечно, надувной бассейн. Каждый спасался от жары в Москве по-разному, а Антоха MC настаивает: «Погнали купаться!»

«Стоит только начать — и лета не бывало. Продлеваем его клипом на композицию „Жара“! В ролях потрясные девушки, плейбой Антоха и одна игуана», — говорится в описании клипа.

В ролике артист примеряет шесть образов: бизнесмена, рейвера, тренера по аэробике, гангста-рэпера, пловца и скейтера. Создатели рассказывают, что во время съемок пришлось сменить шесть локаций меньше чем за сутки — это стало вызовом для всей команды, но результат порадовал.

«До „Жары“ я делал Антону футажи для концертов. Хореограф придумал короткие связки — простые танцевальные движения под каждую песню, чтобы дополнительно разогревать толпу. Под разные песни были разные амплуа, и тогда я увидел, как по-разному Антон может выглядеть в кадре. Мне сразу захотелось раскрыть его актерские способности еще больше и выйти за пределы привычного образа», — сказал режиссер клипа Родион Чистяков.

Мини-альбом Антохи MC «Летний» вышел в середине июня. В него вошли 4 освежающих и легких трека: «Жара», «Дачная волна», «На небе» и «Тропики».

«Летний» — это первый сольник артиста после расставания с продюсером Эдуардом Шумейко в ноябре прошлого года. В результате разрыва контракта Антоха MC потерял права на все выпущенные песни и был вынужден взять кредит в 3 млн рублей, чтобы заплатить неустойку и сохранить псевдоним.

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