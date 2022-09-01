Польша решила официально потребовать от Германии репараций за Вторую мировую войну

Польша решила официально потребовать от Германии репарации за Вторую мировую войну. Глава правящей партии «Право и справедливость» Лех Качиньский заявил, что потери страны оцениваются в 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов), передает РИА «Новости».

«Германия еще не рассчиталась за свои преступления в отношении Польши», — заявил он и отметил, что размер репараций после исследований может вырасти. Пока официально Польша не выдвигала никаких требований к Германии.

РИА «Новости» уточняет, что репарации начали обсуждать в Польше уже несколько лет назад. В начале июля Качиньский говорил, что «если они платили другим, то почему не должны заплатить нам».

В 1953 году Польша официально отказалась от репараций, поэтому власти Германии заявляют об отсутствии оснований для выплат. В Варшаве же считают, что то соглашение было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики.