Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна московской больницы

В Москве погиб вице-президент и председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Об этом сообщают несколько СМИ — «Интерфакс», Mash, 112 и «Татар-информ».

Смерть наступила в результате падения из окна Центральной клинической больницы, подтвердили в учреждении. По словам источника РБК, Маганов выпал из окна шестого этажа около 7:30 утра. На данный момент полицейские опрашивают персонал и пациентов, дознавателям предстоит исследовать записи с камер видеонаблюдения.

В 1980-е Маганов работал в «Лангепаснефтегазе», который позже вошел в состав «Лукойла». С момента создания нефтяной компании занимал руководящие должности. В 2020 году покинул правление и возглавил совет. Родной брат Маганова Наиль является генеральным директором и членом совета директоров «Татнефти».

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