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В Петербурге проходят обыски у «Партии мертвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих
Сегодня в 09:31

В Петербурге проходят обыски у активистов «Партии мертвых». Их подозревают в оскорблении чувств верующих, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным издания «Петербургский формат», уже возбуждено уголовное дело по 148-й статье. Правоохранители обратили внимание на недавние перформансы «Партии мертвых» на местных кладбищах, в том числе Пискаревском, где они протестовали против российской спецоперации на территории Украины.

С обыском полицейские пришли к активистке «Партии мертвых» Кристине Бубенцовой. «ОВД-Инфо»* сообщает, что из жилища девушки вынесли технику, а ее саму повезли в Главное следственное управление СК. Обыск проходит также у художника и музыканта, основавшего в 2017 году «Партию мертвых», Максима Евстропова. Ранее он эмигрировал в Грузию.

Обыски прошли и у руководителей художественной мастерской «ДК Розы», созданной в 2015 году. Ее создатели заявляли своей целью объединение «лишних людей России», уточнил «Петербургский формат». Следствие считает, что они получают финансирование из Германии и фактически являются наставниками Евстропова и его соратников.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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