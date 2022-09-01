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Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
Сегодня в 08:21

Британская группа ​Gorillaz объявили дату выходу своего нового альбома. «Cracker Island» (в нем будет десять треков) можно будет послушать 24 февраля 2023 года.

Это будет восьмая пластинка группы, а последним ее релизом стал прошлогодний EP «The Mean». Басист и основатель Gorillaz Мердок Никкалс назвал предстоящий альбом «входом в новое измерение».

29 июля Gorillaz поделились одноименным треком «Cracker Island», записанным вместе с американским бас-гитаристом и певцом Thundercat. В клипе на него анимированные участники группы оказываются в голливудской больнице и вступают в конфликт с полицией.

Вместе с анонсом Gorillaz опубликовали сингл «New Gold» с участием Tame Impala и Bootie Brown.

Последний студийный альбом виртуального коллектива — «Song Machine, Season One: Strange Timez» — вышел в октябре 2020 года. В его записи помогли Beck, Сент-Винсент, Элтон Джон, Роберт Смит из The Cure, EarthGang, GoldLink и другие.

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