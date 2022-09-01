Реклама
Новости
В сервисе «VK Музыка» появились плейлисты с любимыми треками Zivert, Клавы Коки и других артистов
18:09
Во время открытого урока с Лукашенко один из школьников показал табличку со словом «Спасите»
18:07
Таксисты образовали пробку на Кутузовском проспекте из‑за фейковых заказов в «Яндекс Такси»
17:40
Пресс-материалы
В московском «Флаконе» пройдет экологический фестиваль с лекциями, маркетом и арт-выставкой
17:37
Twitter начал тестировать кнопку для редактирования постов
17:23
Джеймс Хос снимет фильм о еврейских детях и холокосте. В нем снимется Энтони Хопкинс
17:09
Моргенштерн* записал первый фит с Vacío
16:42
Антоха MC продлевает лето и танцует с игауной в клипе на песню «Жара»
16:34
Alu213000/Unsplash
Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4600 человек
16:12
Канадец купил футболку с русской тюремной татуировкой. Пользователи Reddit разложили ее по понятиям
16:10
Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
15:47
На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре
15:05
Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
13:53
Пресс-материалы
«Сюр» в честь Дня знаний открыл выставку художников, которым отказывали профильные школы и академии
13:47
Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
13:11
«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом
13:08
В Петербурге проходят обыски у «Партии мертвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих
12:31
Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул сериал
12:04
Gorillaz/YouTube
Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
11:21
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
10:35
Джеймс Хос снимет фильм о еврейских детях и холокосте. В нем снимется Энтони Хопкинс
Сегодня в 14:09

Режиссер сериалов «Черное зеркало» и «Доктор Кто» Джеймс Хос снимет фильм «Одна жизнь», передает Deadline. В его полнометражном дебюте снимутся Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн.

«Одна жизнь» расскажет реальную историю лондонского биржевого брокера Николаса Уинтона, спасшего 669 детей во время наступления нацистов на Чехословакию накануне Второй мировой войны. Название картины перефразировано из еврейского талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Бонэм-Картер сыграет мать Уинтона Баби немецко-еврейского происхождения, жившую на северо-западе Лондона со своим мужем. Флинн получил роль молодого Уинтона.

«Одна жизнь» основана на романе «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона», написанном его дочерью Барбарой Уинтон. Сценарий написали Люсинда Коксон («Девушка из Дании») и Ник Дрейк («Забытые желания»).

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Джеймс ХосЭнтони ХопкинсХелена Бонэм-картерДжонни Флинн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение