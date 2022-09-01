Джеймс Хос снимет фильм о еврейских детях и холокосте. В нем снимется Энтони Хопкинс

Режиссер сериалов «Черное зеркало» и «Доктор Кто» Джеймс Хос снимет фильм «Одна жизнь», передает Deadline. В его полнометражном дебюте снимутся Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн.

«Одна жизнь» расскажет реальную историю лондонского биржевого брокера Николаса Уинтона, спасшего 669 детей во время наступления нацистов на Чехословакию накануне Второй мировой войны. Название картины перефразировано из еврейского талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Бонэм-Картер сыграет мать Уинтона Баби немецко-еврейского происхождения, жившую на северо-западе Лондона со своим мужем. Флинн получил роль молодого Уинтона.

«Одна жизнь» основана на романе «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона», написанном его дочерью Барбарой Уинтон. Сценарий написали Люсинда Коксон («Девушка из Дании») и Ник Дрейк («Забытые желания»).