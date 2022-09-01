Во время открытого урока с Лукашенко один из школьников показал табличку со словом «Спасите»

1 сентября Александр Лукашенко встретился с белорусскими школьниками. К концу четвертого часа в зале заметили парня, показывающего тетрадь с написанным словом «Спасите».
Перед тем как школьник показал табличку, другой участник встречи рассказал анекдот: «Сделал себе парень майку с портретом Гитлера в сердечке — прилетело несколько ударов по голове, избили до полусмерти, а он еще из комнаты не вышел». Лукашенко посмеялся.
Открытый урок с Лукашенко длился почти четыре часа. В комментариях напомнили, что обычно уроки идут по 45 минут, и просили заканчивать.
Там же Лукашенко презентовал «первый белорусский ноутбук», в котором около 12% отечественных деталей. В будущем это будет «самый современный компьютер на уровне мировых стандартов», заверил он.
«Один из школьников, кажется, не оценил успехи белорусской промышленности. <…> Вот теперь его точно нужно спасать», — написал телеграм-канал Baza.