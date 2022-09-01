Во время открытого урока с Лукашенко один из школьников показал табличку со словом «Спасите»

Перед тем как школьник показал табличку, другой участник встречи рассказал анекдот: «Сделал себе парень майку с портретом Гитлера в сердечке — прилетело несколько ударов по голове, избили до полусмерти, а он еще из комнаты не вышел». Лукашенко посмеялся.