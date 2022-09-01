Американец создал картину с помощью нейросети и победил в художественном конкурсе

На конкурсе изобразительных искусств в Колорадо победил участник с картиной, созданной при помощи нейросети Midjouney. Об этом пишет Vice со ссылкой на сообщение в одном из каналов в Discord.

О победе на конкурсе, проходившем в рамках ярмарки штата, рассказал Джеймс Аллен, который занимается настольными играми. Его работа «Пространственный театр оперы» выиграла в категории цифрового искусства.

На рисунке, сгенерированном нейросетью, изображен просторный зал с женщинами в классических платьях, а в центре композиции — большая белая сфера, напоминающая луну или окно, в которое смотрят персонажи.

Сам Аллен считает, что финальный автор картины — именно он, поскольку ему потребовалось несколько недель и больше ста попыток, чтобы подобрать идеальный запрос и создать три самые удачные картины. Затем получившиеся рисунки мужчина улучшил при помощи Gigapixel AI и распечатал на холсте.

По мнению Аллена, он выиграл честно, пометив авторство своей работы как «Джейсон Аллен через Midjourney». Он заявил, что даже при генерации изображений нейросетью работа человека очень важна — от него требуется редактировать картины в Photoshop и улучшать их качество с помощью ИИ-апсайклера.

В твиттере победа Аллена вызвала противоречивую реакцию. Одни раскритиковали его подход, сочтя, что работы, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться с рисунками настоящих художников. Другие написали, что не видят в этом проблемы, поскольку на создание качественного изображения при помощи Midjourney требуется много времени.

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