Моргенштерн* записал первый фит с Vacío

Моргенштерн* и Vacío выпустили совместный трек «Притон». Послушать его можно на большинстве популярных стримингов.

В треке рэперы читают об их образе жизни, девушках и дорогих вещах: «Я в шмотках модных среди себе подобных,/Мы отдыхаем так, что после снова нужен отдых».

«Притон» — первый фит Моргенштерна с Vacío, но, по всей видимости, не последний. В своем телеграм-канале Vacío сказал, что артисты записали уже семь совместных треков. Выйдут ли они все и когда это произойдет, рэпер не уточнил.

В начале августа Моргенштерн поделился треком «Сколько стоит любовь». Музыкант записал его вместе с The Limba, Niletto и Boombl4 в прямом эфире на Twitch.

*Моргенштерн внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.