Реклама
Новости
alu213000 / Unsplash
Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4,6 тыс. человек
16:12
Канадец купил футболку с русской тюремной татуировкой. Пользователи Reddit разложили ее по понятиям
16:10
Актрису Татьяну Рудину обвинили в дискредитации ВС России
15:47
На участниц Pussy Riot в Швейцарии завели дело за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре
15:05
Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
13:53
Пресс-материалы
«Сюр» в честь Дня знаний открыл выставку художников, которым отказывали профильные школы и академии
13:47
Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
13:11
«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом
13:08
В Петербурге проходят обыски у «Партии мертвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих
12:31
Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул сериал
12:04
Gorillaz/YouTube
Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
11:21
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
10:35
Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна московской больницы
09:58
С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей
09:17
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях
08:50
samuel hanna/Unsplash
Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель корабля
02:46
Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
02:29
На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
01:32
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»
00:49
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
00:07
Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4,6 тыс. человек
Сегодня в 13:12

В Испании из‑за аномально высоких температур этим летом скончались более 4,6 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.

Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары умерли 4655 человек. Самый высокий показатель пришелся на июль — 2223 погибших.

Представитель Общества семейных врачей и врачей общей практики Испании Лоренцо Арментерос ранее отмечал, что чаще всего люди умирают из‑за стресса, который испытывает организм из‑за высоких температур.

«Причина большинства смертей — тепловой стресс. Он может оказывать негативное влияние сразу на несколько органов, вызывая полиорганную недостаточность и в итоге — смерть», — заявлял Арментерос.

В июле и начале августа температура воздуха по всей Испании достигала отметки в 38-40 градусов. Число природных пожаров в стране в 2022 году вдвое превысило средний показатель за последнее десятилетие.

Аномальную жару этим летом зафиксировали не только в Испании, но и во всей Европе. Так, в Дании впервые за 81 год воздух прогрелся до 35,6 градусов, в Великобритании пересох исток Темзы, в Португалии началась сильнейшая за 1200 лет засуха, а Германия предупредила об угрозе крупнейшего со времен Второй мировой войны голода из‑за засухи.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение