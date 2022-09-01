Этим летом в Испании от аномальной жары умерли 4,6 тыс. человек

В Испании из‑за аномально высоких температур этим летом скончались более 4,6 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.

Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары умерли 4655 человек. Самый высокий показатель пришелся на июль — 2223 погибших.

Представитель Общества семейных врачей и врачей общей практики Испании Лоренцо Арментерос ранее отмечал, что чаще всего люди умирают из‑за стресса, который испытывает организм из‑за высоких температур.

«Причина большинства смертей — тепловой стресс. Он может оказывать негативное влияние сразу на несколько органов, вызывая полиорганную недостаточность и в итоге — смерть», — заявлял Арментерос.

В июле и начале августа температура воздуха по всей Испании достигала отметки в 38-40 градусов. Число природных пожаров в стране в 2022 году вдвое превысило средний показатель за последнее десятилетие.

Аномальную жару этим летом зафиксировали не только в Испании, но и во всей Европе. Так, в Дании впервые за 81 год воздух прогрелся до 35,6 градусов, в Великобритании пересох исток Темзы, в Португалии началась сильнейшая за 1200 лет засуха, а Германия предупредила об угрозе крупнейшего со времен Второй мировой войны голода из‑за засухи.