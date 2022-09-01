Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих

Александр Лукашенко презентовал «первый белорусский ноутбук» в рамках открытого урока «Историческая память — дорога в будущее». Отрывок с этим моментом опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Устройство создали на заводе «Горизонт», но Лукашенко признался, что пока что в нем около 12% белорусских комплектующих, но к концу года пообещал уже 30%.

«Вы можете сказать: „Ну понятно, тут же еще и импортные составляющие“. Но я вам могу сказать, что нет полностью комплектующих — от железа до мозгов полностью одной страны, допустим США. Нет. Одно сделано на Тайване — микроэлектроника, железо сделано в Америке. И наши мозги в этом компьютере тоже есть. Это собрание сочинений всей планеты», — сказал Лукашенко.

Он уверен, что это будет «самый современный компьютер на уровне мировых стандартов». Местным разработчикам Лукашенко поставил задачу: «пошататься по всему миру, найти все самое лучшее» и «создать этот компьютер».

В Беларуси есть огромный потенциал и люди, которые способны «творить невероятное», отметил Лукашенко.

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