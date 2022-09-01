Реклама
Новости
Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
13:53
«Сюр» в честь Дня знаний открыли выставку художников, которым отказывали профильные школы и академии
13:47
Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
13:11
«Кухня на районе» выпустила меню с блюдами, вдохновленными школьным буфетом
13:08
В Петербурге проходят обыски у «Партии мертвых» по подозрению в оскорблении чувств верующих
12:31
Шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник покинул сериал
12:04
Gorillaz/YouTube
Gorillaz объявили дату выхода альбома «Cracker Island»
11:21
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
10:35
Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна московской больницы
09:58
С 1 сентября часть россиян может лишиться гаражей
09:17
В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях
08:50
samuel hanna/Unsplash
Движение в Суэцком канале остановилось из‑за севшего на мель корабля
02:46
Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
02:29
На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
01:32
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»
00:49
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
00:07
Netflix/YouTube
Мировая премьера «Пиноккио» Гильермо дель Торо состоится на Лондонском кинофестивале
вчера в 23:14
«Это же Питер. Мы все здесь с подвижной психикой»: тизер сериала «1703» про оперативников
вчера в 22:58
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут вести ограничения на въезд россиян с европейскими визами
вчера в 22:34
Режиссер «Бумажного дома» Хавьер Кинтас снимет сериал «Зорро»
вчера в 22:18
Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук». В нем только 12% отечественных комплектующих
Сегодня в 10:53

Александр Лукашенко презентовал «первый белорусский ноутбук» в рамках открытого урока «Историческая память — дорога в будущее». Отрывок с этим моментом опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Устройство создали на заводе «Горизонт», но Лукашенко признался, что пока что в нем около 12% белорусских комплектующих, но к концу года пообещал уже 30%.

«Вы можете сказать: „Ну понятно, тут же еще и импортные составляющие“. Но я вам могу сказать, что нет полностью комплектующих — от железа до мозгов полностью одной страны, допустим США. Нет. Одно сделано на Тайване — микроэлектроника, железо сделано в Америке. И наши мозги в этом компьютере тоже есть. Это собрание сочинений всей планеты», — сказал Лукашенко.

Он уверен, что это будет «самый современный компьютер на уровне мировых стандартов». Местным разработчикам Лукашенко поставил задачу: «пошататься по всему миру, найти все самое лучшее» и «создать этот компьютер».

В Беларуси есть огромный потенциал и люди, которые способны «творить невероятное», отметил Лукашенко.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр Лукашенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение