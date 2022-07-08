Убийство экс-премьера Японии, отмена моратория на казнь в ДНР и другие новости дня

Экс-премьеру Японии Синдзо Абэ выстрелили в спину во время выступления в городе Нара, в результате чего он скончался в больнице. Стрелявшим оказался бывший военный Тэцуя Ямагами, служивший в морских силах самообороны страны до 2004 года.

Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Председатель комитета подчеркнула, что смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и телеведущей Екатерины Андреевой. Также в санкционные списки попали Роскомнадзор и агентство Regnum.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить «пропаганду нетрадиционных ценностей». По его мнению, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».

«Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. В него попали Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Земфира, Манижа, Максим Покровский и другие.

В некоторых заведениях «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри и по-деревенски. В компании объяснили, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, которые использовали в блюдах.

Исследователи впервые обнаружили микропластик в мясе, молоке, крови коров и свиней на сельскохозяйственных фермах. Полимеры также были найдены в образцах гранулированного корма — это указывает на один из путей попадания частиц в организм животных.

Каждый пятый геймер в России нашел романтического партнера в видеоиграх. Чаще всего знакомства случались в играх-головоломках, стратегиях, шутерах и MMORPG.

The Killers выступили со своим новым треком «Boy». Группа пока что не выпустила песню в записи, но зрители фестиваля Mad Cool в Мадриде смогли послушать ее вживую.

Sapa13 и Ralfkon объединились, чтобы выпустить совместный EP «Kendama bae». Артисты также показали клип на трек «Shlady».

«СБПЧ» поделилась треком «Между строк». Обложку для релиза нарисовала мама фронтмена группы Светлана Иванова.

Джонни Депп выпустил сингл «The Death and Resurrection Show», записанный совместно с гитаристом Джеффом Беком. Трек войдет в грядущий альбом артистов «18».

HBO закрыл сериал «Джентльмен Джек» после второго сезона из‑за низких рейтингов. Шоу было посвящено аристократке Энн Листер, которую называют первой открытой лесбиянкой.

Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень по философии от Университета творческих искусств. Модель наградили за вклад в развитие индустрии моды.