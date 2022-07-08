Ученые впервые обнаружили микропластик в молоке, мясе и крови сельскохозяйственных животных

Исследователи из Амстердамского свободного университета впервые обнаружили микропластик — пластиковые частицы длиной не более 5 миллиметров — в мясе, молоке и крови коров и свиней на сельскохозяйственных фермах. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые собрали по 12 образцов крови коров и свиней. Микропластик, в том числе полиэтилен и полистирол, был обнаружен во всех из них.

Полимеры также были найдены в семи из восьми образцов говяжьего мяса и пяти из восьми образцов свиного. Кроме того, анализы выявили следы пластиковых частиц в 18 из 25 проб молока — они были взяты непосредственно после доения, а также забраны из магазинных упаковок и хранилищ на фермах.

Пластик был найден и в образцах гранулированного корма — это указывает на один из путей попадания частиц в организм животных. Упаковка гранул также была пластиковой.

Влияние микропластика на здоровье человека и сельскохозяйственных животных остается неизученным. Некоторые специалисты считают, что он способен повреждать клетки организма.

25 марта ученые медицинского центра Университета Амстердама впервые обнаружили частицы микропластика в крови человека. Специалисты изучили образцы крови 22 анонимных доноров.

У 80% из них были найдены частицы пластика PET, полистирола и полиэтилена. Из этих материалов изготавливают бутылки для напитков, упаковку для пищевых продуктов и пакеты.