На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение

Подозреваемого, 41-летнего местного жителя задержали. Предположительно, в Абэ стреляли сзади из пистолета, выстрела было два, пишет Nikkei. По данным полицейских, политика транспортировали в больницу на вертолете с остановкой сердца.

Во время выступления в городе Нара бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ выстрелили в спину. Политик находится в больнице, сообщают японский телеканал NHK и газета Asahi Shimbun .

После громкого звука за спиной Абэ большинство окружающих пригнулись, однако сам политик остался на ногах. После второго выстрела политик упал

NHK пишет, что сразу после выстрела Абэ был в сознании и откликался на речь, но уже в вертолете ему стало хуже. Сейчас экс-премьер без сознания, у него зафиксирована остановка сердца; в службе спасения сообщили, что политика доставили «без признаков жизни». Kyodo уточнило, что у Абэ ранение в шею, а также кровотечение в левой половине грудной клетки.

Стрелявшим оказался бывший военный Тэцуя Ямагами, служивший в морских силах самообороны страны до 2004 года. Возможно, у него было самодельное оружие — в Японии строгое регулирование огнестрельного оружия, а стрельба — редкость.

10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента. Абэ выступал в поддержку своей Либерально-демократической партии.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы. Уходя с должности в последний раз, он говорил, что это связано с проблемами со здоровьем. The New York Times пишет, что Абэ — один из самых влиятельных политиков страны.