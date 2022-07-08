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Джонни Депп выпустил сингл «The Death and Resurrection Show»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:37

Джонни Депп выпустил сингл «The Death and Resurrection Show», записанный совместно с британским гитаристом Джеффом Беком. Он войдет в грядущий альбом артистов «18».

Трек представляет собой кавер-версию одноименной песни рок-группы Killing Joke.

Помимо «The Death and Resurrection Show», в трек-лист альбома «18» войдут кавер-версии песен The Beach Boys «Caroline, No» и The Velvet Underground «Venus in Furs», которые были выпущены в конце прошлого месяца.

Кроме того, в альбом войдут каверы Деппа и Бека на песни Marvin Gaye и The Everly Brothers, а также оригинальная песня актера «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr».

«Когда мы с Джонни начали играть вместе, это действительно разожгло наш юношеский дух и креативность. Мы шутили, что нам снова стало 18, так что это и стало названием альбома», — рассказал Бек.

Впервые о готовящемся альбоме Деппа и Бека стало известно в апреле 2020 года — тогда Депп упомянул о нем в своем посте в инстаграме*. В публикации он назвал Бека своим «дорогим другом и братом», «одним из гитарных героев всех времен».

После актер и музыкант выпустили совместный трек — кавер на песню Джона Леннона «Isolation». Эта песня была не первым опытом в музыке для Деппа. Актер ранее участвовал в группе Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и Джо Перри.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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