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«ДДТ», Манижа и «Би-2»: «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:17

В распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкантов, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными.

По данным издания, документ распространяется среди промоутеров. Один из организаторов концертов подтвердил, что список действительно правильный, отметив, что лист ежедневно корректируется и дополняется.

Организатор добавил, что и без него «все продюсеры прекрасно знают», кого можно, а кого нельзя звать.

Список «нежелательных» артистов (орфография сохранена):


  • рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван);
  • рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон);
  • группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);
  • группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);
  • группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);
  • группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
  • группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
  • группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
  • певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);
  • певец Меладзе Валерий;
  • Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
  • группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);
  • группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
  • группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
  • группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
  • группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
  • группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
  • группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
  • певица «Манижа» (Сангин Манижа);
  • певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);
  • певица «Гречка» (Иванова Анастасия);
  • рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван*);
  • рэп-исполнитель «Моргинштерн» (Моргинштерн Алишер*);
  • группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
  • группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
  • певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
  • рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);
  • певица «Дора» (Шиханова Дарья);
  • группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
  • певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).

В мае на концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался со сцены о войне и родине. В частности, он заявил: «Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

После выступления силовики заблокировали Шевчука в гримерке и час вели с ним беседы о направленности концерта и его высказываниях. По словам продюсера Радмира Усаева, полицейские хотели задержать музыканта, но в последний момент составили протокол. Дело заведено по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Против «военной операции» выступили многие российские артисты, которые впоследствии покинули страну. Так, после начала «спецоперации» на концерте в Москве Земфира исполнила песню «Не стреляйте, не молчите», а в марте уехала из России.

*Признаны в России иноагентами.

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