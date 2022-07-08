«ДДТ», Манижа и «Би-2»: «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов

В распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкантов, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными.
По данным издания, документ распространяется среди промоутеров. Один из организаторов концертов подтвердил, что список действительно правильный, отметив, что лист ежедневно корректируется и дополняется.
Организатор добавил, что и без него «все продюсеры прекрасно знают», кого можно, а кого нельзя звать.
Список «нежелательных» артистов (орфография сохранена):
- рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван);
- рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон);
- группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);
- группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);
- группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);
- группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);
- группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
- группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
- певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);
- певец Меладзе Валерий;
- Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
- группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);
- группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
- группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
- группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
- группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
- группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);
- группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
- певица «Манижа» (Сангин Манижа);
- певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);
- певица «Гречка» (Иванова Анастасия);
- рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван*);
- рэп-исполнитель «Моргинштерн» (Моргинштерн Алишер*);
- группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);
- группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
- певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
- рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);
- певица «Дора» (Шиханова Дарья);
- группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
- певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).
В мае на концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался со сцены о войне и родине. В частности, он заявил: «Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
После выступления силовики заблокировали Шевчука в гримерке и час вели с ним беседы о направленности концерта и его высказываниях. По словам продюсера Радмира Усаева, полицейские хотели задержать музыканта, но в последний момент составили протокол. Дело заведено по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Против «военной операции» выступили многие российские артисты, которые впоследствии покинули страну. Так, после начала «спецоперации» на концерте в Москве Земфира исполнила песню «Не стреляйте, не молчите», а в марте уехала из России.
*Признаны в России иноагентами.