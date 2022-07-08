В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об это пишут РИА «Новости».

Положения Уголовного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся со дня официального опубликования законопроекта.

Председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина подчеркнула, что смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Согласно местным законам, они будут расстреляны.

Если Пушилин их помилует, смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

8 июня Пиннер, Аслин и Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Эйден Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

По версии следствия, осужденные за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в ДНР.