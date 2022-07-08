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Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень за вклад в развитие модной индустрии

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:12

Британская модель Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень по философии от Университета творческих искусств. Об этом сообщил Hypebae.

Учебное заведение решило наградить модель за ее вклад в развитие индустрии моды. Кэмпбелл пригласили на официальную церемонию, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Модель посетила мероприятие вместе со своей мамой Валери Моррис. В своей благодарственной речи Кэмпбелл поблагодарила маму и обратилась к студентам и выпускникам Университета творческих искусств.

«Никогда никому не позволяйте изменить то, как вы себя чувствуете, изменить вас, ваше видение и то, чего вы хотите для себя», — сказала модель.

Церемония награждения в университете состоялась на следующий день после модного показа бренда Balenciaga, в котором принимала участие Кэмпбелл. Помимо нее, новую коллекцию Демны Гвасалии представляли Николь Кидман, Рената Литвинова, Дуа Липа и другие знаменитости.

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