Sapa13 и Ralfkon экранизировали трек «Shlady». Посмотрите, что у них получилось

Sapa13 и Ralfkon объединились, чтобы выпустить совместный EP «Kendama bae». Артисты показали клип на трек «Shlady», который можно посмотреть здесь.
«Shlady» рассказывают о чувстве влюбленности, которое испытывали оба исполнителя. В ролике мелькают кадры с девушкой, которая олицетворяет образ роковой Shlady.
Совместный мини-альбом «Kendama bae», который можно послушать тут, в своем названии отсылает к кендаме — традиционной японской игрушке. «Kendama bae» олицетворяет образ хрупкой женщины-куклы, открытой для игры и манипуляций, рассказали артисты.