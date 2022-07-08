Sapa13 и Ralfkon экранизировали трек «Shlady». Посмотрите, что у них получилось

Sapa13 и Ralfkon объединились, чтобы выпустить совместный EP «Kendama bae». Артисты показали клип на трек «Shlady», который можно посмотреть здесь.

«Shlady» рассказывают о чувстве влюбленности, которое испытывали оба исполнителя. В ролике мелькают кадры с девушкой, которая олицетворяет образ роковой Shlady.