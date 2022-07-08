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The Killers выступили на фестивале с новым треком «Boy»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:23

The Killers на фестивале Mad Cool Festival в Мадриде спели свою новую песню под названием «Boy». Запись с выступления опубликовали зрители в соцсетях.

«Хотите быть первыми, кто услышит нашу новую песню?» — спросил фронтмен группы Брэндон Флауэрс у публики. «Si or no?» — добавил он, а в ответ зазвучали аплодисменты.

В прошлом году The Killers выпустили свой седьмой студийный альбом о маленьком городке в штате Юта — «Pressure Machine».

Барабанщик Ронни Ваннуччи-младший говорил, что группа уже начала работу над новым, «более тяжелым и энергичным» альбомом. Флауэрс рассказывал о возвращении The Killers к раннему звучанию.

Предпоследний студийник — «Imploding the Mirage» — музыканты выпустили в августе 2020 года. В альбом вошли десять треков, включая совместные работы с Линдси Бакингемом из Fleetwood Mac, Адамом Грандусиелом из The War on Drugs, Блейком Миллcом и другими музыкантами.

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