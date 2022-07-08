The Killers выступили на фестивале с новым треком «Boy»

The Killers на фестивале Mad Cool Festival в Мадриде спели свою новую песню под названием «Boy». Запись с выступления опубликовали зрители в соцсетях.

«Хотите быть первыми, кто услышит нашу новую песню?» — спросил фронтмен группы Брэндон Флауэрс у публики. «Si or no?» — добавил он, а в ответ зазвучали аплодисменты.