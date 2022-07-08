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Вячеслав Володин выступил за запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:45

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России «пропаганду нетрадиционных ценностей». Свою позицию он выразил в своем телеграм-канале по случаю Дня семьи, любви и верности.

Володин напомнил, что в 2022 году этот праздник впервые отмечается официально. «Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием», — заявил председатель Госдумы.

По мнению Володина, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки». «Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились», — сказал он.

«Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. А как вы считаете?» — добавил Володин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду. Авторы инициативы предлагают расширить действие закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В данный момент пропаганда ЛГБТ запрещена только в отношении несовершеннолетних, но не взрослых.

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