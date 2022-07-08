HBO закрыл сериал «Джентльмен Джек» после второго сезона

HBO решил не продлевать на третий сезон исторический сериал «Джентльмен Джек». Об этом сообщает Deadline.

Причиной закрытия стали низкие рейтинги шоу.

«Когда мы начали это путешествие более пяти лет назад, мы знали, что у создательницы сериала Салли Уэйнрайт есть уникальное захватывающее видение, и нам было очень приятно видеть, как путешествие Энн Листер нашло отклик у зрителей», — подчеркнули в HBO.

Сериал рассказывает об аристократке Энн Листер, которую называют первой открытой лесбиянкой. За ее далеко не женственные манеры ее прозвали Джентльменом Джеком. Роль Листер исполнила Сюранна Джонс («Одинокий отец», «Доктор Кто»). Также в сериале снялись Джо Армстронг, Амелия Буллмор, Джессика Бэглоу и другие.

Первый сезон «Джентльмена Джека» вышел в апреле 2019 года, а второй — в апреле 2022-го. «Афиша Daily» писала о том, почему стоит смотреть эту важную историческую мелодраму.