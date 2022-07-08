Исследование: каждый пятый геймер в России нашел романтического партнера в видеоиграх

18% пользователей онлайн-игр нашли в них романтического партнера, установили аналитическая компания ResearchMe и платформа VK Play в рамках опроса ко Дню семьи, любви и верности. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

Почти 50% геймеров нашли пару благодаря игре в одной команде, при этом для трети опрошенных встреча с партнером оказалось случайностью. 16% искали его намеренно.

Самые популярные жанры игр, в которых пользователям удается познакомиться с парнем или девушкой, — головоломки (21%), стратегии (19%), шутеры (14%) и MMORPG (11%).

49% опрошенных рассказали, что благодаря играм им удалось обрести хорошего друга, 38% нашли партнера в команду. 13% респондентов никогда не имели такого опыта, но хотели бы его испытать — на 10% чаще женщин об этом говорят мужчины.

Большая часть геймеров относится к дружбе в видеоиграх нейтрально (47%) или положительно (43%). 46% из них поддерживают контакт с теми, с кем познакомились ранее. В половине случаев общение переходит в офлайн: 19% респондентов видятся регулярно, 23% — редко.

Порядка 30% участников опроса предпочитают играть с друзьями и романтическим партнером — по их словам, это позволяет разделить эмоции и укрепить отношения за совместным занятием. Чаще всего респонденты играют с мужем или женой (35%), детьми (31%), сестрами или братьями (23%).