«Если это закат был, а не заря»: «СБПЧ» опубликовали трек «Между строк»

Обложку песни о бессмысленности борьбы и смысле всего нарисовала поэтесса и художница Светлана Иванова . Это мама фронтмена группы Кирилла Иванова .

«Если просто все было все время зря/Если это закат был, а не заря/Если все вопреки, не благодаря/Какой же смысл в борьбе?» — поется во втором куплете «Между строк».

В России «СБПЧ» выступят на фестивале «Выкса», который пройдет в июле и августе в Нижегородской области. 12 и 13 августа группа приедет в Таллин и Ригу.