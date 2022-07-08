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«Самое большое простое число» («СБПЧ»)/«ВКонтакте»
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«Если это закат был, а не заря»: «СБПЧ» опубликовали трек «Между строк»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

Группа «Самое большое простое число» поделилась новым треком «Между строк». Послушать его можно здесь.

Обложку песни о бессмысленности борьбы и смысле всего нарисовала поэтесса и художница Светлана Иванова. Это мама фронтмена группы Кирилла Иванова.

© «Самое большое простое число» («СБПЧ»)/«ВКонтакте»

«Если просто все было все время зря/Если это закат был, а не заря/Если все вопреки, не благодаря/Какой же смысл в борьбе?» — поется во втором куплете «Между строк».

В России «СБПЧ» выступят на фестивале «Выкса», который пройдет в июле и августе в Нижегородской области. 12 и 13 августа группа приедет в Таллин и Ригу.

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