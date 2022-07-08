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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, агентства Regnum и Роскомнадзора

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:43

Канада ввела санкции против Роскомнадзора и Россотрудничества, агентства Regnum и еще 13 организаций. Также в санкционные списки попали 29 человек, включая патриарха Кирилла и телеведущую Первого канала Екатерину Андрееву. Об этом сообщается на сайтах Министерства иностранных дел и правительства страны.

Под ограничениями оказались предприниматель Тигран Худавердян, глава РКН Юрий Липов и несколько его заместителей, Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik и ряд других российских СМИ.

Кроме того, Канада ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него.

Ранее Канада вводила санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора, членов верхней палаты парламента, банков, а также устраивала ряд экономических ограничений.

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