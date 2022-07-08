В некоторых заведениях «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри и по-деревенски. В пресс-службе сети объяснили РБК, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, которые использовали в блюдах.

«В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании.

В полном объеме картошка появится в меню в начале следующего урожайного года, осенью 2022-го, пообещали там. Представители «Вкусно — и точка» заверили, что с такими же проблемами столкнутся и другие игроки рынка.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», работающая на базе ушедшего с российского рынка «Макдоналдса», открыла около 140 заведений по всей России. Всего в стране было 850 точек «Макдоналдса». Оставшиеся рестораны откроются под российским брендом до сентября.

Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», также из ассортимента сети пропали «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом. Временно отсутствует «Биг Тейсти», его заменили бургером под названием «Биг Спешл».